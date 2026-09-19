इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: जोस बटलर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 30वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

बटलर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2011 में खेला था।

उन्होंने अब तक 163 मुकाबले खेले हैं और इसकी 150 पारियों में लगभग 35 की औसत से 4,384 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150.13 की रही है।

उनके बल्ले से 2 शतक और 30 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा है।

श्रीलंका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 16 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 58.63 की औसत से 645 रन बनाए हैं।