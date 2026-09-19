इंग्लैंड ने तीसरे टी-20 में श्रीलंका को हराते हुए 3-0 से जीती सीरीज, ये बने रिकॉर्ड्स 

ब्रूक ने पारी का चौथा ओवर करने आए नुवान तुषारा की जमकर खबर ली। इंग्लिश कप्तान ने उस ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाए।

वह 21 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी के दौरान ब्रूक ने इंग्लैंड में खेलते हुए अपने 3,000 अंतरराष्ट्रीय रन (सभी प्रारूपों को मिलाकर) पूरे किए।

अपने देश में खेलते हुए उन्होंने 79 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 43.50 की औसत के साथ 3,002 रन बनाए हैं।