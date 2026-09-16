इंग्लैंड ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका को 119 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

ब्रूक ने 49 गेंदों में नाबाद 114 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 232.65 की रही।

उन्होंने बटलर के साथ 60 गेंदों में 128 रन की साझेदारी निभाई। विल जैक्स के साथ केवल 27 गेंदों में 59 रन जोड़े।

ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और श्रीलंका के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में पूरा किया।

यह इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।