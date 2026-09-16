इंग्लैंड ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका को 119 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 119 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़ल ले ली। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 254/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 19 ओवर में सिर्फ 135 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
श्रीलंका ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ।
जोस बटलर (80) और हैरी ब्रूक (114*) की शानदार पारियों के दम पर इंग्लैंड ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका का कोई भी गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया।
जवाब में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 33 रन दुनिथ वेल्लालागे ने बनाए। उनका शीर्षक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा।
सोनी बेकर ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।
शतक
ब्रूक ने बनाया अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर
ब्रूक ने 49 गेंदों में नाबाद 114 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 232.65 की रही।
उन्होंने बटलर के साथ 60 गेंदों में 128 रन की साझेदारी निभाई। विल जैक्स के साथ केवल 27 गेंदों में 59 रन जोड़े।
ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और श्रीलंका के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में पूरा किया।
यह इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।
उपलब्धि
ब्रूक ने हासिल की ये उपलब्धि
ब्रूक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले केवल फिल साल्ट (4) और बटलर (2) ने यह कारनामा किया था।
ब्रूक श्रीलंका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले तीसरे इंग्लिश बल्लेबाज भी बने हैं।
उनसे पहले एलेक्स हेल्स और बटलर ने यह उपलब्धि हासिल की थी।
इन सभी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद शतक लगाए हैं।
साझेदारी
बटल और ब्रूक ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड
बटलर और ब्रूक के बीच हुई 128 रन की साझेदारी श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।
यह श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की कुल छठी 100 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी है।
दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
बटलर ने मैच में 44 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले।
पीछे
बटलर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने
बटलर पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 4,231 रन बनाए थे।
बटलर के नाम 161 मैचों की 148 पारियों में 34.33 की औसत से 4,292 रन हैं। उनसे आगे अब सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (4,596 रन) हैं।
बटलर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 29 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं।