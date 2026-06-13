इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: केन विलियमसन की जगह पर टेस्ट टीम में शामिल हुए विल यंग

लेखा-जोखा

सीरीज में पिछड़ रही है न्यूजीलैंड की टीम

पहले लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में जैमीसन की घातक गेंदबाजी (5/62) के सामने 140 रन बनाए थे। जवाब में मेहमान टीम 113 रन पर सिमट गई, जिसमें ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए थे। बढ़त लेने वाली मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में सभी विकेट खोकर 226 रन बनाए। आखिर में जीत के लिए मिले 254 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 138 पर सिमट गई। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट को 115 रन से जीता था।