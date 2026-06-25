इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: टॉम लैथम ने जड़ा अपना 17वां टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज और कप्तान टॉम लैथम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 17वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 147 गेंदों में पूरा किया। इस पारी से पहले वह सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे। 4 पारियों में उनके बल्ले से केवल 34 रन निकले थे। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही लैथम की पारी
लैथम तीसरे टेस्ट की पहली पारी में सलामी बल्लेबाज के रूप में आए और शांत और स्थिर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। डेवोन कॉनवे ने उनका अच्छा साथ निभाया। इन दोनो बल्लेबाजों का इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। दोनों ने इंग्लैंड की धरती पर न्यूजीलैंड के लिए पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी भी निभाई।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के लैथम ने पूरे किए 1,000 रन
इंग्लैंड के खिलाफ लैथम ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियो में 31 से ज्यादा की औसत से 1,000 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन (1,139) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
रिकॉर्ड
लैथम और कॉनवे की जोड़ी ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम
लैथम और कॉनवे की जोड़ी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिख दिया। दोनों अब टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे सफल सलामी जोड़ी बन गए हैं। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के पहले सत्र में जैसे ही टीम का स्कोर 65 रन के पार पहुंचा, दोनों ने बतौर ओपनिंग जोड़ी 2,000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। लैथम और कॉन्वे इंग्लैंड की धरती पर न्यूजीलैंड के लिए 200+ रन की साझेदारी करने वाली पहली सलामी जोड़ी बनी है।
न्यूजीलैंड
ऐसा रहा है लैथम का टेस्ट करियर
लैथम ने पहला टेस्ट 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने 95 टेस्ट खेले हैं और इसकी 170 पारियों में लगभग 40 की औसत से 6,300 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 30 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264* रन रहा है। यह खिलाड़ी 6 पारियों में नाबाद भी रहा है। लैथम ने अपने टेस्ट करियर में इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ 1,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।
उपलब्धि
22 साल बाद इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के किसी कप्तान ने लगाया शतक
22 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूजीलैंड के किसी कप्तान ने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट शतक जड़ने का कारनामा किया। लैथम ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग की बराबरी की, जिन्होंने 2004 में इंग्लैंड में शतक लगाया था। इससे पहले 1973 में बेवन कॉन्गडन ने कप्तान के रूप में इंग्लैंड में टेस्ट शतक जड़ा था। लैथम अब इस खास सूची में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे कप्तान बन गए हैं।