टॉम लैथम ने शानदार शतकीय जड़ा (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: टॉम लैथम ने जड़ा अपना 17वां टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 07:58 pm Jun 25, 202607:58 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज और कप्तान टॉम लैथम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 17वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 147 गेंदों में पूरा किया। इस पारी से पहले वह सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे। 4 पारियों में उनके बल्ले से केवल 34 रन निकले थे। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।