ओली रॉबिन्सन चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से हुए बाहर 

बाहर

इंग्लैंड की गेंदबाजी हुई कमजोर

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन पहले ही टीम से बाहर हैं। अब रॉबिन्सन का दूसरे टेस्ट से हटना इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव और बढ़ाएगा। स्टोक्स और एटकिंसन को नई मिडनाइट कर्फ्यू के उल्लंघन और एक रग्बी खिलाड़ी के साथ नाइटक्लब में झगड़े की घटना में शामिल होने के कारण टीम से बाहर किया गया है। रॉबिनसन और एटकिंसन ने मिलकर इंग्लैंड के 20 में से 14 विकेट लिए थे, जिससे टीम को पहले टेस्ट में शानदार जीत मिली।