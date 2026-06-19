हेनरी निकोल्स ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: हेनरी निकोल्स ने जड़ा टेस्ट करियर का 11वां शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 10:17 pm Jun 19, 202610:17 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में कीवी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने शानदार शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक है। निकोल्स नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। केन विलियमसन के संन्यास के बाद वह इस अहम बल्लेबाजी क्रम पर खेल रहे हैं। ऐसे में आइए उनकी इस पारी और टेस्ट करियर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।