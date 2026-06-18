ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा पहला टेस्ट शतक

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 07:04 pm Jun 18, 202607:04 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 133 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कीवी टीम पहली पारी में 391 रन का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए फिलिप्स की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।