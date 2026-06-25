इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे ने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक लगाया, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 8वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 174 गेंदों में पूरा किया। इस सीरीज में उनके बल्ले से निकला ये पहला 50+ का स्कोर रहा। साल 2026 में कॉनवे ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही कॉनवे की पारी
कॉनवे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए और पहली गेंद से ही सूझबूझ से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उनका साथ उनके जोड़ीदार टॉम लैथम ने दिया और कॉनवे ने तीसरे सत्र में अपना शतक पूरा किया। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों पर अपना दबाब नहीं डाल पाया। इस पारी से पहले सीरीज में कॉनवे का सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 41 रन था और इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने वो कुछ खास नहीं कर पाए थे।
जानकारी
कॉनवे ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन
कॉनवे ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। 147वें मैच की 245वीं पारी में उन्होंने 10,000 रन पूरे किए। वह 86वां रन बनाते ही इस खास मुकाम तक पहुंचे। उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 26 शतक और 46 अर्धशतक हैं।
रिकॉर्ड
लैथम और कॉनवे ने ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया
लैथम और कॉनवे की जोड़ी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिख दिया। दोनों अब टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे सफल सलामी जोड़ी बन गए हैं। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के पहले सत्र में जैसे ही टीम का स्कोर 65 रन के पार पहुंचा, दोनों ने बतौर ओपनिंग जोड़ी 2,000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। लैथम और कॉन्वे इंग्लैंड की धरती पर न्यूजीलैंड के लिए 200+ रन की साझेदारी करने वाली पहली सलामी जोड़ी बनी है।
जानकारी
96 साल बाद हुआ ऐसा
96 साल बाद न्यूजीलैंड के लिए ऐतिहासिक मौका आया, जब इंग्लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट पारी में उसके दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़े। लैथम और कॉनवे ने यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल कर कीवी क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे रहे हैं कॉनवे के आंकड़े
कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेले हैं। इसकी 23 पारियों में 37 से ज्यादा की उम्दा औसत के साथ 800 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी निकले हैं। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए हैं। उनके बल्ले से इस टीम के खिलाफ 3 टेस्ट की 6 पारियों में 452 रन निकले हैं।
करियर
ऐसा रहा है कॉनवे का टेस्ट करयिर
कॉनवे ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 36 मुकाबले खेले हैं और इसकी 66 पारियों में 43 से ज्यादा की औसत के साथ 2,700 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 8 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी निकले हैं। वह 3 बार नाबाद भी रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 227 रन रहा है।