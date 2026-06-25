डेवोन कॉनवे ने शानदार शतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे ने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक लगाया, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 08:53 pm Jun 25, 202608:53 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 8वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 174 गेंदों में पूरा किया। इस सीरीज में उनके बल्ले से निकला ये पहला 50+ का स्कोर रहा। साल 2026 में कॉनवे ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।