इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: बेन डकेट ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: बेन डकेट ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में शानदार शतकीय पारी (113) खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में पूरा किया। कीवी टीम ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे। जवाब में डकेट की पारी के दम पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही डकेट की पारी
इंग्लैंड को पहला झटका सिर्फ 8 रन पर लग गया था। एमिलियो गे खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। डकेट ने इसके बावजूद अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जैकब बेथल के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 179 रन की साझेदारी निभाई। इस मुकाबले से पहले डकेट का सीरीज में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 36 रन था। वह 99 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 19 चौके निकले।
आंकड़े
न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे हैं डकेट के आंकड़े
न्यूजीलैंड के खिलाफ डकेट ने पहला टेस्ट साल 2023 में खेला था। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 38 से ज्यादा की औसत के साथ 500 से अधिक रन बनाए हैं। एक शतक के अलावा उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। अपने टेस्ट करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (823) भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनके बल्ले से 6 टेस्ट में 619 रन निकले हैं।
करियर
ऐसा रहा है डकेट का टेस्ट करियर
डकेट ने अपना पहला टेस्ट मैच 2016 में खेला था। उन्होंने 46 मुकाबले खेले हैं और इसकी 85 पारियों में 40.04 की औसत से 3,284 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 शतक के अलावा 16 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 182 रन है। यह खिलाड़ी 3 पारियों में नाबाद रहा है। उन्होंने 2026 में अपना पहला शतक लगाया है। पिछले साल उन्होंने 10 टेस्ट की 18 पारियों में 735 रन बनाए थे और 2 शतक जड़े थे।
जानकारी
घरेलू सरजमीं पर डकेट का चौथा शतक
इंग्लैंड में डकेट के बल्ले से निकला यह चौथा शतक है। उन्होंने घरेलू सरजमीं पर 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 47.97 की औसत से 1,679 रन बनाए हैं। उन्होंने 8 अर्धशतक भी जड़े हैं। वह 2 बार नाबाद रहे हैं।