बेन डकेट ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: बेन डकेट ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:04 pm Jun 26, 202610:04 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में शानदार शतकीय पारी (113) खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में पूरा किया। कीवी टीम ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे। जवाब में डकेट की पारी के दम पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।