इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: दूसरे टेस्ट के पहले दिन बराबरी का रहा मुकाबला, ये बने रिकॉर्ड्स 

गेंदबाजी

ऐसी रही इंग्लैंड की गेंदबाजी

जोफ्रा आर्चर ने पहले दिन 19 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन के साथ 58 रन देकर एक विकेट लिया। मैथ्यू फिशर ने भी 19 ओवर में 5 मेडन के साथ 45 रन देकर एक विकेट लिया। जोश टंग ने 16 ओवर में एक मेडन के साथ 74 रन देकर एक विकेट लिया। बेकर ने 15 ओवर में 2 मेडन के साथ 63 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बेथल ने 5 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट लिए।