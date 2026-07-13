इंग्लैंड बनाम भारत: सोफी एक्लेस्टोन ने जड़ा पहला टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड को 457 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 126 रन के स्कोर पर छठा झटका लगा था।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आई एक्लेस्टोन ने एक छोर संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया।

उन्होंने इस्सी वोंग (1) के साथ 8वें विकेट के लिए 22 रन और लॉरेन फाइलर (4) के साथ 10वें विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी निभाई।

वह 66 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुईं।