इंग्लैंड बनाम भारत: शुभमन गिल ने वनडे करियर का 20वां अर्धशतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतकीय पारी (77) खेली। ये उनके वनडे करियर का 20वां और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 53 गेंदों में पूरा किया। लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले गिल भारत के सिर्फ तीसरे कप्तान बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी
इंग्लैंड ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था।
गिल ने भारतीय टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने 84 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाकर आदिल राशिद की गेंद पर आउट हुए।
सीरीज में ये राशिद का पहला विकेट साबित हुआ।
गिल के बल्ले से 10 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 91.67 की रही। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 146 गेंदों में 147 रन की साझेदारी निभाई।
मुकाम
विदेशी सरजमीं पर पूरे किए 1,000 वनडे रन
गिल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने 10वां रन बनाते ही विदेशी सरजमीं (विपक्षी टीम के घर) पर 1,000 वनडे रन पूरे कर लिए।
उन्होंने यह उपलब्धि महज 26वें वनडे में हासिल की। विदेश में उनके नाम 50 से अधिक की औसत और 90 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन दर्ज हैं।
इस दौरान उन्होंने एक शतक और 6 अर्धशतक समेत कुल 7 बार 50+ स्कोर बनाए हैं।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे हैं गिल के आंकड़े
इंग्लैंड के खिलाफ गिल ने पहला वनडे 2023 में खेला था। अब तक उन्होंने 7 वनडे खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 91.20 की उम्दा औसत के साथ 456 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा है।
इंग्लैंड में गिल अपना पहला तीसरा ही वनडे मुकाबला खेल रहे थे।
उन्होंने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (758) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
करियर
शानदार रहा है गिल का वनडे करियर
गिल ने अपना पहला वनडे 2019 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 67 मुकाबले खेले हैं और इसकी 66 पारियों में 61.43 की औसत से 3,379 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 9 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है।
साल 2026 में उन्होंने 9 वनडे खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 112.20 की औसत से 561 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं।