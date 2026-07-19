शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड बनाम भारत: शुभमन गिल ने वनडे करियर का 20वां अर्धशतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 10:02 pm Jul 19, 202610:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतकीय पारी (77) खेली। ये उनके वनडे करियर का 20वां और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 53 गेंदों में पूरा किया। लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले गिल भारत के सिर्फ तीसरे कप्तान बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।