इंग्लैंड बनाम भारत: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

इस प्रारूप में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 112 मैच खेले गए हैं, जिसमें 62 में भारतीय टीम ने और 45 में इंग्लिश टीम ने जीत दर्ज की है। इसी तरह 2 मुकाबले टाई और 3 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकला है।

इंग्लैंड की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच कुल 46 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 24 और भारत ने 19 मैच जीते हैं।

एक मैच टाई है और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं।