इंग्लैंड बनाम भारत: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

निगाहें

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर

इंग्लैंड के लिए रूट ने पिछले 10 मैच में 55 की औसत से 495 रन बनाए हैं। ब्रूक ने पिछले 10 मैच में 54.13 की औसत से 433 रन बनाए हैं। भारत के लिए कोहली के बल्ले से 7 मैचों में 123.2 की औसत से 616 रन निकले हैं। रोहित ने 10 मैचों में 52.33 की औसत से 471 रन बनाए हैं। आर्चर के पिछले 5 मैच में 11 विकेट और अर्शदीप के नाम 6 मैचों में 13 विकेट हैं।