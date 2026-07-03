जसप्रीत बुमराह 2023 के बाद वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड बनाम भारत: वनडे सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम बातें

लेखन आदर्श कुमार 06:47 pm Jul 03, 202606:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 14 जुलाई से वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने दलों का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज में एक बार फिर दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि इंग्लैंड की कप्तानी हैरी ब्रूक संभालेंगे। ऐसे में आइए इस सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।