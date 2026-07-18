इंग्लैंड बनाम भारत: तीसरे वनडे में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकता है कड़ा मुकाबला

सभी की निगाहें अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली पर भी होंगी, जो पिछले मैच में 65 रन बनाकर शानदार फॉर्म में दिखे थे।

हालांकि, इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद एक बार फिर इस महान बल्लेबाज के लिए खतरा बन सकते हैं।

राशिद ने 11 वनडे पारियों में कोहली को 5 बार आउट किया है।

कोहली ने उनके खिलाफ अब तक 145 गेंदों का सामना करते हुए 126 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 86 से थोड़ी अधिक रही है।