इंग्लैंड बनाम भारत: वनडे में जो रूट का लॉर्ड्स के मैदान पर कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के शुरुआती 2 वनडे मैचों में अर्धशतक लगाए। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। इस समय सीरीज 1-1 से बराबर है और आखिरी मैच निर्णायक होने वाला है। इस बीच रूट के लॉर्ड्स में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
पिछली 5 वनडे पारियों में रूट ने बनाए हैं 50+ स्कोर
साल 2026 में रूट ने 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 211 की धमाकेदार औसत के साथ 422 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से एक शतक के अलावा 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111* रन रहा है।
सीरीज के पहले वनडे में भी रूट ने नाबाद 76 रन बनाए थे। उनके बल्ले से एक 6 चौके और एक छक्का निकला था।
दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 99 रन बनाए।
लॉर्ड्स
लॉर्ड्स में अच्छा रहा है रूट का प्रदर्शन
रूट ने लॉर्ड्स में अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 46.60 की औसत और 80.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 466 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें 113* रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।
इस मैदान पर वह कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं।
उन्होंने इस ऐतिहासिक मैदान पर 35 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं।
वह लॉर्ड्स में छठे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं।
करियर
ऐसा रहा है रूट का वनडे करियर
रूट ने अपना पहला वनडे साल 2013 में खेला था। उन्होंने 191 मुकाबले खेले हैं और इसकी 180 पारियों में 50.66 की औसत से 7,752 रन बनाने में सफल रहे हैं।
20 शतक के अलावा उनके बल्ले से 47 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* रन रहा है।
इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (1,425) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
आंकड़े
लॉर्ड्स वनडे के दौरान ये रिकॉर्ड बना सकते हैं रूट
रूट ने इंग्लैंड पर खेलते हुए 92 पारियों में 51.37 की औसत और 89.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,956 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 10 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 166* रन रहा है।
वह इंग्लैंड में खेलते हुए 4,000 रन पूरे सकते हैं। अब तक इंग्लैंड में खेलते हुए सिर्फ इयोन मोर्गन ने ही 4,000 से अधिक रन (4,067) बनाए हुए हैं।