लॉर्ड्स में अच्छा रहा है रूट का प्रदर्शन (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

इंग्लैंड बनाम भारत: वनडे में जो रूट का लॉर्ड्स के मैदान पर कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन अंकित पसबोला 04:31 pm Jul 18, 202604:31 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के शुरुआती 2 वनडे मैचों में अर्धशतक लगाए। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। इस समय सीरीज 1-1 से बराबर है और आखिरी मैच निर्णायक होने वाला है। इस बीच रूट के लॉर्ड्स में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।