गुरनूर बरार के साथ हर्ष दुबे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड बनाम भारत: तीसरे वनडे के लिए वाशिंगटन सुदंर की जगह हर्ष दुबे टीम में शामिल

लेखन अंकित पसबोला 06:06 pm Jul 18, 202606:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 19 जुलाई को सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलना है। लॉर्ड्स में होने वाले इस मैच से ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ये ऐलान किया है। बता दें कि सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है और आखिरी वनडे निर्णायक रहने वाला है।