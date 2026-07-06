इंग्लैंड बनाम भारत: तीसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

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इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी

भारत और इंग्लैंड के बीच 32 टी-20 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 18 मुकाबलों में जीत (ड्रॉ-1) मिली है। 13 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड में दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम को 4 मैच में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम को 4 में जीत मिली है।