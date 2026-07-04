इंग्लैंड बनाम भारत, दूसरा टी-20: वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में कैसा किया प्रदर्शन?

बल्लेबाजी

डेब्यू पारी में 14 रन ही बना सके सूर्यवंशी

सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए। उन्होंने 2 बेहतरीन छक्के भी जड़े। पहली गेंद पर तेज गेंदबाज जोश टंग ने उन्हें चकमा दिया। अगली ही गेंद पर उछाल और गति के कारण बाएं हाथ का बल्लेबाज गेंद से संपर्क नहीं कर पाया। उन्होंने एक रन लेकर अपना खाता खोला और अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद टंग की गेंद पर भी छक्का जड़ा, लेकिन विल जैक्स ने उन्हें पवेलियन लौटा दिया।