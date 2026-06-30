इंग्लैंड बनाम भारत: पहले टी-20 में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच बहुप्रतीक्षित टी-20 सीरीज का आगाज एक जुलाई से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में होगा। सबसे रोमांचक द्विपक्षीय सीरीज के इस मुकाबले में विश्व क्रिकेट की 2 मजबूत टीमें आमने-सामने होंगी। मौजूदा टी-20 विश्व चैंपियन भारत इस दौरे पर दबाव के साथ पहुंचा है, क्योंकि उसे आयरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पहले मैच में खिलाड़ियों के बीच होने वाली दिलचस्प भिडंत पर एक नजर डाल लेते हैं।
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अभिषेक शर्मा बनाम जोफ्रा आर्चर
अभिषेक शर्मा मौजूदा समय के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। जोफ्रा आर्चर नई गेंद से उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक टी-20 क्रिकेट में 8 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें अभिषेक ने आर्चर के खिलाफ 37 गेंदों पर 62 रन बनाए हैं, जबकि 2 बार अपना विकेट गंवाया है। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 167.56 की रही है।
#2
जोस बटलर बनाम अर्शदीप सिंह
जोस बटलर का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ शानदार रहा है। ऐसे में भारतीय गेंदबाज उन्हें बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं देना चाहेंगे। ऐसे में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की नजर उन्हें शुरुआती ओवरों में पवेलियन भेजने पर होगी। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 11 टी-20 पारियों में मुकाबला हुआ है, जिसमें बटलर ने अर्शदीप के खिलाफ सिर्फ 65 गेंदों पर 104 रन बनाए हैं। इस दौरान अर्शदीप उन्हें केवल एक बार आउट करने में सफल रहे हैं।
#3
श्रेयस अय्यर बनाम आदिल राशिद
भारत के नए टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर आयरलैंड के खिलाफ हालिया टी-20 सीरीज में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे थे। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ उनके पास वापसी करने का सुनहरा मौका होगा। वहीं, लेग स्पिनर आदिल राशिद मध्य ओवरों में उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं। श्रेयस ने राशिद के खिलाफ 10 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं और अभी तक अपना विकेट नहीं गंवाया है।