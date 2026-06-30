इंग्लैंड बनाम भारत: पहले टी-20 में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर

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अभिषेक शर्मा बनाम जोफ्रा आर्चर

अभिषेक शर्मा मौजूदा समय के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। जोफ्रा आर्चर नई गेंद से उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक टी-20 क्रिकेट में 8 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें अभिषेक ने आर्चर के खिलाफ 37 गेंदों पर 62 रन बनाए हैं, जबकि 2 बार अपना विकेट गंवाया है। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 167.56 की रही है।