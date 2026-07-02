ओल्ड ट्रैफर्ड में साल 2020 के बाद एक भी टी-20 मुकाबला नहीं हारी इंग्लैंड, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला गया पहला टी-20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी में एक भी गेंद नहीं खेल सकी। अब दोनों टीमें 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दूसरे टी-20 में आमने-सामने होंगी। इस मैदान पर इंग्लैंड सितंबर 2020 से एक भी टी-20 नहीं हारी है।
आंकड़े
ओल्ड ट्रैफर्ड में ऐसे हैं इंग्लैंड के आंकड़े
इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर 2008 से 13 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उनको 7 मैचों में जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अन्य मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने यहां 2011 में जीत दर्ज की थी, जबकि 2018 में उसे हार मिली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने सभी 3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड यहां पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका को भी हराया है।
हार
2020 से नहीं हारी है इंग्लैंड
ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इंग्लैंड पिछले करीब 6 साल से कोई टी-20 मुकाबला नहीं हारी है। इंग्लैंड को यहां आखिरी हार सितंबर 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मिली थी। हालांकि, अगले ही साल उसने पाकिस्तान को हराकर उस हार का बदला चुकता कर लिया था। इसके बाद इंग्लैंड ने साल 2023 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और 2025 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को हराते हुए अपने अजेय अभियान को जारी रखा।
खिलाड़ी
इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों ने किया है इस मैदान पर शानदार प्रदर्शन
ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर जोस बटलर का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने यहां 5 पारियों में 50.50 की औसत और 166.94 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 202 रन बनाए हैं। दूसरी ओर, इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद इस मैदान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 10 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने यहां 21.66 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 35 रन देकर 4 विकेट रहा है।