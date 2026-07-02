इंग्लैंड हैरी ब्रूक की कप्तानी में एक और जीत दर्ज करना चाहेगी (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

ओल्ड ट्रैफर्ड में साल 2020 के बाद एक भी टी-20 मुकाबला नहीं हारी इंग्लैंड, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 07:56 pm Jul 02, 202607:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला गया पहला टी-20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी में एक भी गेंद नहीं खेल सकी। अब दोनों टीमें 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दूसरे टी-20 में आमने-सामने होंगी। इस मैदान पर इंग्लैंड सितंबर 2020 से एक भी टी-20 नहीं हारी है।