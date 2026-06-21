न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम घोषित, कप्तान बेन स्टोक्स की हुई वापसी

विवाद

पहले टेस्ट के बाद 'नाइटक्लब विवाद' में फंसे थे स्टोक्स

दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में जीत के बाद स्टोक्स अपने साथी एटकिंसन के साथ लंदन के नाइटक्लब में मौजूद थे, जहां लड़ाई हो गई थी। नाइट क्लब की घटना में 'सारासेन्स रग्बी क्लब' के खिलाड़ी शामिल थे, जो अपने सीजन के आखिर के जश्न के लिए वहां थे। यहां एटकिंसन और रग्बी के एक एकेडमी खिलाड़ी के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। इसे ECB ने टीम के नियमों का उल्लंघन बताया था।