पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम घोषित, डैन लॉरेंस की हुई वापसी

इंग्लैंड के प्रमुख चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा, "हमने शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए एक ऐसी टीम चुनी है जिसमें उभरती हुई प्रतिभा और पाकिस्तान की मजबूत टीम के सामने खेलने के लिए जरूरी अनुभव, दोनों का सही तालमेल है। सरे के साथ अब तक शानदार सीजन के बाद लॉरेंस की वापसी हो रही है। हमें लगता है कि हमारे मध्यक्रम को मजबूत करने के लिए उनके पास सही अनुभव, समझदारी और हुनर ​​है।