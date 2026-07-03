भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम घोषित, जेम्स कोल्स को मिला मौका

बदलाव

श्रीलंका दौरे पर गई टीम में किए 4 बदलाव

ECB ने जनवरी-फरवरी में श्रीलंका दौरे पर गई 15 सदस्यीय टीम की तुलना में 4 बदलाव किए हैं। जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन, महमूद और कोल्स को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, जेमी ओवरटन और ल्यूक वुड की जगह ली है। बाकी मुख्य टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड अगले साल दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले विश्व कप की तैयारी कर रहा है। टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।