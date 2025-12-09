मार्क वुड चोट के कारण बची हुई एशेज सीरीज से बाहर, मैथ्यू फिशर को मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के शुरुआती 2 टेस्ट को हार चुकी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सामने सीरीज हारने का खतरा है। अब तीसरा मैच 17 दिसंबर से खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण बची हुई एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

फिशर मैथ्यू फिशर को टीम में किया शामिल वुड की जगह मैथ्यू फिशर लेंगे, जो पहले से ही इंग्लैंड लायंस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट खेला हुआ है, जिसमें उन्होंने 1 ही विकेट लिया है। 28 वर्षीय फिशर ने अब तक 56 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 28.16 की औसत के साथ 175 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 6 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।

चोट बाएं घुटने की चोट से जूझ रहे हैं वुड वुड बाएं घुटने की चोट की वजह से बाकी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। 35 साल के इस तेज गेंदबाज को पर्थ टेस्ट के दौरान यह दिक्कत हुई थी। उस मैच में वुड ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला था। पर्थ टेस्ट से पहले वुड ने अपना पिछला टेस्ट अगस्त 2024 में खेला था, तब कोहनी की चोट के कारण बाकी मैचों से उन्हें बाहर होना पड़ा था।

