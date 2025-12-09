ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, जोश हेजलवुड चोट के कारण एशेज सीरीज से हुए बाहर

ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, जोश हेजलवुड चोट के कारण एशेज सीरीज से हुए बाहर
क्या है खबर?
इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अकिलीज की चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड पिछले महीने शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान से हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे थे, लेकिन पिछले सप्ताह अकिलीज की चोट और बढ़ने के कारण वह अब पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। अब उनकी टी-20 विश्व कप में वापसी की संभावना है।
निराशा
कोच मैकडॉनल्ड ने व्यक्त की निराशा
ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने हेजलवुड के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि करते हुए इसे टीम के लिए बड़ा झटका करार दिया है। उन्होंने कहा, "उसके (हेजलवुड) लिए यह वाकई निराशाजनक रहा। कुछ झटके ऐसे थे जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि वह सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए हमें उसके लिए बहुत दुख है कि उन्हें वह मौका नहीं मिलेगा। यह टीम के लिए भी एक बड़ा झटका है।"
राहत
तीसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं कमिंस
हेजलवुड की चोट के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उम्मीद है कि वह एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। मैक्डोनाल्ड ने बताया कि कमिंस दूसरे टेस्ट में भी लगभग खेलने की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने मैच जैसे माहौल में लंबी गेंदबाजी कर फिटनेस साबित की है। ऐस में उनकी वापसी तय मानी जा रही है।
वापसी
कमिंस 5 महीने बाद करेंगे वापसी
बता दें कि कमिंस लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए टीम ने नेट्स में मैच जैसा माहौल बनाकर उनकी तैयारी कराई। मैक्डोनाल्ड का कहना है कि एडिलेड की चुनौतियों के लिए कमिंस पूरी तरह तैयार होंगे। कमिंस ने आखिरी बार जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेला था। लगभग 5 महीने तक क्रिकेट मैदान से दूर होने के बाद हर किसी की नजरें उन पर होगी और वह भी शानदार प्रदर्शन करने को आतुर होंगे।