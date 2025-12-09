ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, जोश हेजलवुड चोट के कारण एशेज सीरीज से हुए बाहर

निराशा कोच मैकडॉनल्ड ने व्यक्त की निराशा ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने हेजलवुड के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि करते हुए इसे टीम के लिए बड़ा झटका करार दिया है। उन्होंने कहा, "उसके (हेजलवुड) लिए यह वाकई निराशाजनक रहा। कुछ झटके ऐसे थे जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि वह सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए हमें उसके लिए बहुत दुख है कि उन्हें वह मौका नहीं मिलेगा। यह टीम के लिए भी एक बड़ा झटका है।"

राहत तीसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं कमिंस हेजलवुड की चोट के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उम्मीद है कि वह एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। मैक्डोनाल्ड ने बताया कि कमिंस दूसरे टेस्ट में भी लगभग खेलने की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने मैच जैसे माहौल में लंबी गेंदबाजी कर फिटनेस साबित की है। ऐस में उनकी वापसी तय मानी जा रही है।

