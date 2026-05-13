इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से लिया संन्यास 

आंकड़े

ऐसा रहा लियाम डॉसन का प्रथम श्रेणी करियर

बाएं हाथ से स्पिन करने वाले डॉसन ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 218 मैच खेले, जिसमें 32.31 की औसत के साथ 380 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने 15 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 34.48 की औसत से 10,828 रन बनाए। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले डॉसन ने 18 शतक और 56 अर्धशतक लगाए। उन्होंने इंग्लैंड की टीम से 4 टेस्ट में 8 विकेट लिए और बल्लेबाजी में 110 रन बनाए।