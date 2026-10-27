इंग्लैंड के हैरी केन ने जीता बैलन डी'ओर खिताब, एम्बाप्पे और यामाल को पछाड़ा

केन ने पुरस्कार जीतने के बाद पत्नी केट को भी खास संदेश दिया है।

उन्होंने लिखा, 'मेरी पत्नी केट, हम इस सफर में साथ हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना यह कभी संभव नहीं होता।"

इस दौरान केन ने अस्पताल में भर्ती अपने मैनेजर विन्सेंट कोम्पनी के भी जल्द ठीक होने की कामना की और पुरस्कार के लिए उनके पक्ष में वोट देने वालों को भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि उनके लिए यह साल बेहद शानदार रहा है।