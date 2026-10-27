इंग्लैंड के हैरी केन ने जीता बैलन डी'ओर खिताब, एम्बाप्पे और यामाल को पछाड़ा
क्या है खबर?
इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान और बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर हैरी केन ने साल 2026 का बैलन डी'ओर खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे और स्पेन के लैमिन यमाल को पछाड़कर फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत अपने नाम कर लिया है। केन यह पुरस्कार जीतने वाले इंग्लैंड के केवल 5वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले साल 2001 में इंग्लैंड के माइकल ओवेन ने यह पुरस्कार अपने नाम किया था।
प्रदर्शन
कैसा रहा केन का 2025-26 सीजन में प्रदर्शन?
केन को 2025-26 सीजन में शानदार और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है।
उन्होंने देश और क्लब के लिए कुल 65 मैच खेले और उनमें 73 गोल दागने में सफल रहे।
उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए 61 गोल किए और क्लब को बुंडेसलीगा, DFB-पोकाल और फ्रांज बेकनबाउर सुपरकप जिताया।
उन्होंने इस सीजन में यूरोप की घरेलू लीगों में शीर्ष गोल स्कोरर बनकर यूरोपीय गोल्डन शू भी अपने नाम किया था।
जानकारी
फीफा विश्व कप 2026 में भी रहा दमदार प्रदर्शन
केन ने फीफा विश्व कप 2026 में 6 गोल किए और गैरी लिनकर को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के सर्वाधिक गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ी बने। इसी समारोह में उन्हें मेंस स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला।
बयान
केन ने पुरस्कार को लेकर क्या दिया बयान?
केन ने कहा, "मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा नर्वस था। यह मैच को खेलने से अलग अनुभव है क्योंकि यहां चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर थीं।"
मंच पर ट्रॉफी लेते समय भावुक हुए केन ने पोस्ट में भी लिखा, 'मैं लगभग अवाक हूं। बैलन डी'ओर को इस अद्भुत आयोजन के लिए धन्यवाद। लंदन में होना इसे और खास बनाता है। मेरे साथियों और क्लब के बिना यह संभव नहीं था। बायर्न म्यूनिख का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए विशेषाधिकार है।'
संदेश
केन ने पत्नी को भी दिया संदेश
केन ने पुरस्कार जीतने के बाद पत्नी केट को भी खास संदेश दिया है।
उन्होंने लिखा, 'मेरी पत्नी केट, हम इस सफर में साथ हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना यह कभी संभव नहीं होता।"
इस दौरान केन ने अस्पताल में भर्ती अपने मैनेजर विन्सेंट कोम्पनी के भी जल्द ठीक होने की कामना की और पुरस्कार के लिए उनके पक्ष में वोट देने वालों को भी धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि उनके लिए यह साल बेहद शानदार रहा है।
पुरस्कार
बैलन डी'ओर 2026 के विजेताओं की सूची
समारोह में स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास को तीसरी बार वुमेंस बैलन डी'ओर खिताब दिया गया।
इसी तरह स्पेन के लैमिन यमाल को मेंस यंग टैलेंट ऑफ द ईयर, विक्की लोपेज को वुमेंस यंग टैलेंट ऑफ द ईयर, उनाई सिमोन को मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, कैटा कोल को वुमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, लुइस डी फुएंते को मेंस कोच ऑफ द ईयर, पेरे रोमियू को वुमेंस कोच और फ्रांस के पेरिस सेंट-जर्मेन को मेंस क्लब ऑफ द ईयर चुना गया।
उपलब्धि
केन यह पुरस्कार जीतने वाले इंग्लैंड के 5वें खिलाड़ी बने
केन बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले 5वें इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सर स्टेनली मैथ्यूज, सर बॉबी चार्लटन, केविन कीगन और ओवेन ही यह पुरस्कार अपने नाम कर पाए हैं।
उनकी इस जीत ने पुरस्कार के इतिहास में एक शानदार ट्रेंड भी जारी रखा।
लियोनल मेसी, जिन्होंने 2012 में 25 साल की उम्र में यह अवॉर्ड जीता था, पुरुषों का यह अवॉर्ड पाने वाले 27 साल या उससे कम उम्र के आखिरी खिलाड़ी हैं।