इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ बनाया वनडे इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ बनाया वनडे इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर, जानिए अन्य रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 08:04 pm Jul 19, 202608:04 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में इतिहास रच दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह इंग्लैंड का भारत के खिलाफ वनडे इतिहास में अब तक का सर्वोच्च टीम स्कोर है। ऐसे में अब भारत को जीत के लिए 388 रन बनाने होंगे। आइए इंग्लैंड की पारी में बने अन्य रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।