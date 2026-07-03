भारत के खिलाफ दूसरे टी-20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, आर्चर की वापसी

प्लेइंग इलेवन

दूसरे टी-20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

दूसरे टी-20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग। साकिब महमूद को मौका नहीं मिला है। पहले टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 189/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बारिश के कारण इंग्लैंड की बल्लेबाजी नहीं आई थी। ऐसे में दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड जीत के साथ सीरीज में बढ़त लेना चाहेगी।