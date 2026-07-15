इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी है

इंग्लैंड ने वनडे विश्व कप 2023 के बाद से हारे सर्वाधिक मैच, जानिए भारत की स्थिति

लेखन भारत शर्मा 02:16 pm Jul 15, 202602:16 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बर्मिंघन के एजबेस्टन में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड से मिले 259 रन के लक्ष्य को भारत ने 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही इंग्लैंड वनडे विश्व कप 2023 के बाद इस प्रारूप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक मैच हारने वाली टीम बन गई है। आइए भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं।