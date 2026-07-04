इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा

इस तरह चला रोचक मुकाबला

भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद टीम ने अभिषेक शर्मा (43), ईशान किशन (49) और कप्तान श्रेयस अय्यर (37) की पारियों से 190/7 का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड से सैम कर्रन ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड को 1 रन पर 2 झटके लग गए। उसके बाद टीम ने बेथेल (76*), हैरी ब्रूक (39) और टॉम बैंटन (39) की पारियों से 19 ओवर में जीत हासिल कर ली।