इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 190/7 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने जैकब बेथेल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह चला रोचक मुकाबला
भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद टीम ने अभिषेक शर्मा (43), ईशान किशन (49) और कप्तान श्रेयस अय्यर (37) की पारियों से 190/7 का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड से सैम कर्रन ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड को 1 रन पर 2 झटके लग गए। उसके बाद टीम ने बेथेल (76*), हैरी ब्रूक (39) और टॉम बैंटन (39) की पारियों से 19 ओवर में जीत हासिल कर ली।
बल्लेबाजी
बेथेल ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक
बेथेल ने मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 76 रन की मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और भारत के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 39 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने कप्तान ब्रूक (39) के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन और बैंटन (39) के साथ चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी निभाई।
गेंदबाजी
अक्षर पटेल ने पूरे किए 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट
इस मुकाबले में एकमात्र विकेट लेने के साथ ही अक्षर पटेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 98वें मैच में यह कमाल किया है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल चौथे भारतीय और पहले भारतीय स्पीनर बने हैं। उन्होंने अब अर्शदीप सिंह (133), जसप्रीत बुमराह (121) और हार्दिक पांड्या (114) जैसे गेंदबाजों के साथ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
जानकारी
अर्शदीप सिंह ने चटकाए 3 विकेट
भारत से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट झटके। उन्होंने इंग्लैंड को पहले ओवर में ही फिलिप सॉल्ट (0) और जोस बटलर (0) के रूप में 2 झटके दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने बैंटन (39) को भी आउट किया।
रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में डेब्यू वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने
भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया है। इस मुकाबले में वह 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही वह भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है। उन्होंने 1989 में पाकिस्तान दौरे पर 16 साल और 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।
इतिहास
ICC इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी
सूर्यवंशी अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के पूर्ण सदस्य देशों में पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने आयरलैंड के ही जोशुआ लिटिल (16 साल, 2016) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय पुरुषों में सबसे कम उम्र में टी-20 अंतरराष्ट्रीय का रिकॉर्ड इससे पहले वाशिंगटन सुंदर (18 साल और 80 दिन, 2017) के नाम था, जिसे भी सूर्यवंशी ने अब तोड़ दिया है।
सर्वकालिक
अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी
सूर्यवंशी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हसन रजा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल और 227 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट के साथ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने 14 साल और 233 दिन की उम्र जिम्बाब्वे के खिलाफ ही वनडे डेब्यू भी किया था। सूची में बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ (15 साल 116 दिन, बनाम जिम्बाब्वे, 2001) तीसरे नंबर पर हैं।
उपलब्धि
अभिषेक ने पूरे किए 200 टी-20 मैच
यह अभिषेक का 200वां टी-20 और 50वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रहा। इसमें उन्होंने 24 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए। उनके अब टी-20 क्रिकेट में 200 मैचों की 196 पारियों में 33 की औसत और 176 की स्ट्राइक रेट से 5,955 रन हो गए हैं। उन्होंने 9 शतक और 37 अर्धशतक जड़े हैं। इसी तरह उन्होंने 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,589 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है।
उपलब्धि
अभिषेक ने साल 2026 में पूरे किए 1,000 टी-20 रन
अभिषेक ने पारी का छठा रन बनाते ही साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में अपने 1,000 रन पूरे कर लिए। उनके अब 32 मैचों में 34.56 की औसत से 1,037 रन हो गए हैं। इसमें एक शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 474 रन भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17 मैचों में 29.62 की औसत से आए हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन में 563 रन बनाए थे।
गेंदबाजी
सैम कर्रन ने भारत के खिलाफ किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
इंग्लैंड के लिए सैम कर्रन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रदर्शन है। उन्होंने अभिषेक (43), शिवम दुबे (5) और किशन (49) को अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन खर्च किए। इसके साथ ही उनके 77 मैच की 73 पारियों में 27.21 की औसत से 70 विकेट हो गए हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/10 का है।
रिकॉर्ड
मुकाबले में ये रिकॉर्ड्स भी बने
बेथेल की पारी भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के लिए दूसरी सर्वोच्च है। इससे पहले 2022 में ट्रेंट ब्रिज में डेविड मलान ने 77 रन बनाए थे। 2021 के बाद भारत ने लगातार 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच हारे हैं, जिनमें 2 आयरलैंड के खिलाफ हारे हैं। श्रेयस पहले चार मैचों में जीत हासिल न करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं। यह ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड ने लगातार चौथी जीत है। उसे 2020 में पाकिस्तान से हार मिली थी।