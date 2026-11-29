मार्श ने अपनी पारी में 9 छक्के लगाए। इसके साथ ही उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 130 छक्के हो गए हैं।

वह अब इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

इस सूची में मैक्सवेल (150) पहले और फिंच (125) तीसरे नंबर पर हैं। मार्श के 9 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा लगाए गए दूसरे सर्वाधिक हैं।

इससे पहले 2013 में साउथेम्प्टन में फिंच ने 14 छक्के लगाए थे।