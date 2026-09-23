इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का इतिहास दिग्गज बल्लेबाजों की शानदार पारियों से भरा रहा है। टेस्ट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कई बल्लेबाजों ने लंबे समय तक टीम के लिए रन बनाए और अपनी अलग पहचान बनाई। कुछ खिलाड़ियों ने एक प्रारूप में दबदबा बनाया, जबकि कुछ ने सभी प्रारूप में लगातार रन जुटाए। इन बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को संभाला। आइए इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
जो रूट (23,041 रन)
इस सूची में पहले स्थान पर जो रूट हैं। उन्होंने साल 2012 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 394 मैच खेले हैं। इसकी 521 पारियों में 49.87 की उम्दा औसत के साथ 23,041 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 61 शतक और 122 अर्धशतक निकले हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 262 रन रहा है।
रूट ने इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,271 चौके और 117 छक्के भी लगाए हैं।
#2
एलिस्टेयर कुक (15,737 रन)
सूची में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक हैं।
उन्होंने साल 2006 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। आखिरी बार वह 2018 में खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 257 मैचों की 387 पारियों में 42.88 की औसत से 15,737 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 38 शतक और 76 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 294 रन रहा है।
इस दौरान कुक ने 1,815 चौके और 21 छक्के लगाए हैं।
#3
केविन पीटरसन (13,779 रन)
इंग्लैंड के पूर्व स्टार खिलाड़ी केविन पीटरसन तीसरे नंबर पर हैं।
यह खिलाड़ी साल 2004 से 2014 तक इंग्लैंड के लिए 275 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेला। इस दौरान उन्होंने 340 पारियों में 44.30 की औसत से 13,779 रन बनाए।
उनके बल्ले से 32 शतक और 67 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 227 रन रहा।
पीटरसन ने 71.81 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और वह 29 पारियों में नाबाद भी रहे। उनके बल्ले से 1,531 चौके और 189 छक्के निकले।
#4
इयान बेल (13,331 रन)
इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी इयान बेल इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने साल 2004 से 2015 तक 287 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इसकी 370 पारियों में 40.27 की औसत से 13,331 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 26 शतक और 82 अर्धशतक निकले थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 235 रन रहा था।
बेल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,467 चौके और 73 छक्के लगाए। वह 39 पारियों में नाबाद भी रहे।