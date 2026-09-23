जो रूट और एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों में हैं (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 02:37 pm Sep 23, 202602:37 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम का इतिहास दिग्गज बल्लेबाजों की शानदार पारियों से भरा रहा है। टेस्ट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कई बल्लेबाजों ने लंबे समय तक टीम के लिए रन बनाए और अपनी अलग पहचान बनाई। कुछ खिलाड़ियों ने एक प्रारूप में दबदबा बनाया, जबकि कुछ ने सभी प्रारूप में लगातार रन जुटाए। इन बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को संभाला। आइए इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।