इंग्लैंड ने श्रीलंका को दूसरे टी-20 में 6 विकेट से हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त 

डॉसन ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके साथ ही इंग्लैंड के लिए 38 मैचों में उनके विकेटों की संख्या 39 हो गई है।

इस दौरान उनकी गेंदबाजी औसत 22.87 की है।

पिछले मुकाबले में उन्होंने 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे।

क्रिकइंफो के अनुसार, डॉसन ने श्रीलंका के खिलाफ 7 मैचों में 14 विकेट लिए हैं। कुल टी-20 क्रिकेट में 36 वर्षीय डॉसन के नाम 371 मैचों की 243 पारियों में 314 विकेट हैं।