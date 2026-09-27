इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में श्रीलंका को 223 रन से हराया, 2-1 से जीती सीरीज

लेखन आदर्श कुमार 10:42 pm Sep 27, 202610:42 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आखिरी वनडे मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 223 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने 89 रन से जीता था। दूसरे मैच में श्रीलंका को 16 रन से जीत मिली थी। आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 355/7 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका 29.1 ओवर में सिर्फ 132 रन पर ऑलआउट हो गई।