इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में श्रीलंका को 223 रन से हराया, 2-1 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आखिरी वनडे मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 223 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने 89 रन से जीता था। दूसरे मैच में श्रीलंका को 16 रन से जीत मिली थी। आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 355/7 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका 29.1 ओवर में सिर्फ 132 रन पर ऑलआउट हो गई।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ।
टॉम बैंटन ने 126 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। उनके अलावा कप्तान हैरी ब्रूक ने 77 रन और जॉर्डन कॉक्स ने 76 रन की पारी खेली।
असिथा फर्नांडो को 3 सफलता मिली। जवाब में श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाया।
लियाम डॉसन ने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं, गस एटकिंसन को 2 सफलता मिली।
शतक
टॉम बैंटन ने वनडे करियर का पहला शतक लगाया
बैंटन ने 105 गेंदों का सामना किया और 126 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 16 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 120 की रही।
यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक रहा।
बैंटन ने 2020 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अब तक 10 वनडे की 9 पारियों में 42.33 की औसत से 381 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं।
साझेदारी
बैंटन-ब्रूक ने हासिल की ये उपलब्धि
बैंटन-ब्रूक के बीच 150 रन की साझेदारी हुई। श्रीलंका के खिलाफ 150 या उससे अधिक रन की साझेदारी करने वाली यह इंग्लैंड की 5वीं जोड़ी है।
श्रीलंका के विरुद्ध इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च साझेदारी एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय (256*, 2016) ने की है।
ब्रूक और जो रूट ने 2026 में 191* रन की साझेदारी निभाई थी।
इस सूची में एलिस्टर कुक और क्रेग कीसवेटर (171* रन, 2011) और नील फेयरब्रदर और ग्रीम हिक (154* रन, 1999) अन्य साझेदारियां हैं।
कप्तानी
ब्रूक के आंकड़ों पर एक नजर
ब्रूक ने 77 रन की पारी में 2 छक्के और 9 चौके लगाए। इस पारी के साथ उन्होंने वनडे में 1,500 रन पूरे कर लिए।
ब्रूक ने 44 मैचों में 38.25 की औसत से 1,530 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं।
श्रीलंका के खिलाफ ब्रूक ने 6 मैचों में 65.8 की औसत से 329 रन बनाए हैं। इस टीम के खिलाफ यह उनका तीसरा 50+ स्कोर रहा, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं।
विकेटकीपर
कॉक्स ने अपना पहला अर्धशतक लगाया
कॉक्स ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। अपने चौथे वनडे में खेलते हुए उन्होंने पहला 50+ स्कोर बनाया।
कॉक्स के नाम अब 4 वनडे में 24.5 की औसत से 98 रन हैं। 50 ओवर के प्रारूप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं।
उन्होंने अपना 10वां लिस्ट-ए मैच खेला और अब तक 16 से अधिक की औसत से 221 रन बनाए हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में भी यह उनका पहला 50+ स्कोर रहा।