इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली थी। इंग्लैंड को 234 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से विराट कोहली (65) और श्रेयस अय्यर (66) को छोड़कर और कोई बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया।
टीम 44 ओवर में सिर्फ 233 रन ही बना पाई।
जोफ्रा आर्चर और गस एटिंकसन ने 3-3 विकेट अपने नाम किए।
जवाब में जो रूट (99*) ने इंग्लैंड के लिए शानदार पारी खेली और आखिरी तक डटे रहे। उनके अलावा विल जैक्स के बल्ले से 30 रन निकले।
पारी
ऐसी रही कोहली की पारी
कोहली ने 66 गेंदों का सामना किया और 65 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 98.48 की रही।
ये उनके वनडे करियर का 78वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 50 गेंदों में पूरा किया।
इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी का ये 11वां अर्धशतक रहा। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 40 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 40 पारियों में 40.75 की औसत से 1,467 रन बनाए हैं।
रिकॉर्ड्स
कोहली ने ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
कोहली दूसरे वनडे के दौरान SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 100 वनडे मुकाबले खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने।
सचिन तेंदुलकर (135 वनडे) और महेंद्र सिंह धोनी (109 वनडे) उनसे आगे हैं।
इंग्लैंड में कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन (2,707) बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने राहुल द्रविड़ (2,645 रन) को पीछे छोड़ा।
कोहली के इंग्लैंड के खिलाफ 33 (50+) के स्कोर हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा।
जोड़ी
रोहित और कोहली की जोड़ी ने हासिल की ये उपलब्धि
रोहित शर्मा और कोहली ने सभी प्रारूपों को मिलाकर भारत के लिए साझेदारी में 8,000 रन पूरे कर लिए।
दोनों ने 48.95 कीऔसत से 8,028 रन जोड़े हैं। उन्होंने 27 अर्धशतकीय और 26 शतकीय साझेदारियां निभाई हैं।
इस सूची में शीर्ष पर सौरव गांगुली और तेंदुलकर की जोड़ी है, जिन्होंने 51.45 की औसत से 12,400 रन साझेदारी से बनाए थे।
दूसरे स्थान पर द्रविड़ और तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 47.98 की औसत से 11,037 साझेदारी रन दर्ज हैं।
तीसरा
श्रेयस ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया तीसरा अर्धशतक
श्रेयस ने 71 गेंदों में 66 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 92.96 की रही।
उन्होंने कोहली के साथ 67 रन की साझेदारी निभाई।
ये उनके वनडे करियर का 24वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 42 गेंदों में पूरा किया।
इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना तीसरा पचासा लगाया। श्रेयस ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचों की 7 पारियों में 41.71 की औसत से 292 रन बनाए हैं।