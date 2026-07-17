भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 01:18 am Jul 17, 202601:18 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली थी। इंग्लैंड को 234 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।