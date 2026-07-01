इंग्लैंड ने चौथे मुकाबले में भारत को हराया, 7 साल बाद लगातार 2 सीरीज हारी टीम

उपलब्धि

श्रेयस ने हासिल की ये उपलब्धि

भारतीय कप्तान के तौर पर SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में रोहित शीर्ष पर हैं। रोहित ने कप्तान रहते हुए 3 बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, कोहली और सूर्यकुमार यादव ने 2-2 बार 50+ के स्कोर बनाए हैं। श्रेयस भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। उनके भी कप्तान के तौर पर SENA देशों में दो 50+ के स्कोर हो गए हैं।