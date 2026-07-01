इंग्लैंड ने चौथे मुकाबले में भारत को हराया, 7 साल बाद लगातार 2 सीरीज हारी टीम
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। साल 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब भारतीय टीम लगातार 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज हारी है। इंग्लैंड से पहले भारतीय टीम को आयरलैंड ने 2-0 से हराया था। वहीं, साल 2019 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने किसी भी प्रारूप में भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज जीती है।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रेयस अय्यर (80) को छोड़कर और कोई भी भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। टीम ने सिर्फ 158/7 का स्कोर बनाया। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में फिलिप सॉल्ट (59*) और हैरी ब्रूक (79*) की शानदार पारियों के दम पर इंग्लैंड ने केवल 13.5 ओवर में आसानी से जीत हासिल कर ली। जोस बटलर 8 रन बनाकर आउट हुए।
कप्तानी
श्रेयस की कप्तानी पारी भी नहीं दिला पाई उसे जीत
श्रेयस ने 49 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 163.27 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 12 बार नाबाद रहते हुए 31.87 की औसत से 1,307 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 138.16 की रही है।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान के रूप में संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी
श्रेयस इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। विराट कोहली भी इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन की पारी खेल चुके हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर कोहली की 77 रन और तीसरे स्थान पर 73 रन की पारी दर्ज है। चौथे स्थान पर भी श्रेयस ही हैं, जिन्होंने इसी सीरीज में 68 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 57 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं।
उपलब्धि
श्रेयस ने हासिल की ये उपलब्धि
भारतीय कप्तान के तौर पर SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में रोहित शीर्ष पर हैं। रोहित ने कप्तान रहते हुए 3 बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, कोहली और सूर्यकुमार यादव ने 2-2 बार 50+ के स्कोर बनाए हैं। श्रेयस भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। उनके भी कप्तान के तौर पर SENA देशों में दो 50+ के स्कोर हो गए हैं।
विकेटकीपर
विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जोस बटलर ने हासिल की ये उपलब्धि
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में जोस बटलर ने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है। दोनों खिलाड़ियों के नाम अब 359-359 छक्के दर्ज हैं और वे इस मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 छक्के लगाए हैं। एडम गिलक्रिस्ट 259 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।