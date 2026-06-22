हैरी ब्रूक इंग्लैंड टीम के कप्तान होंगे (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मौका

लेखन आदर्श कुमार 10:09 pm Jun 22, 202610:09 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। चयनकर्ताओं ने पहली बार युवा ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को दल में शामिल किया है। वहीं, जॉर्डन कॉक्स, सोनी बेकर और साकिब महमूद की वापसी हुई है। ये खिलाड़ी 2026 टी-20 विश्व कप की टीम का हिस्सा नहीं थे। ब्रायडन कार्स और ऑलराउंडर जेमी ओवरटन चोट के कारण इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।