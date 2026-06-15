न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, ये हुए बदलाव

प्लेइंग इलेवन

दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी ही इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, मैट फिशर और सॉनी बेकर। रूट पहले टेस्ट की दोनों पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। ऐसे में उनसे इस मुकाबले में कप्तान के तौर पर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार फॉर्म में रहे आर्चर भी जोरदार प्रदर्शन करना चाहेंगे।