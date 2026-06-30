भारत के खिलाफ पहले टी-20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, जोफ्रा आर्चर बाहर

पिच रिपोर्ट

कैसा है चेस्टर-ले-स्ट्रीट की पिच का मिजाज?

इंग्लैंड के चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्थित रिवरसाइड मैदान की पिच संतुलित मानी जाती है। यहां गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा गेंदबाज उठा सकते हैं। रोशनी में खेले जाने वाले मुकाबलों में गेंद और अधिक हरकत करती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हल्का फायदा मिल सकता है और बड़ा स्कोर मैच में निर्णायक साबित हो सकता है।