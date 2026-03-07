एलिस पेरी क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 1,000 रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बनीं, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही पेरी की पारी और साझेदारी? ऑस्ट्रेलिया टीम को अपनी पहली पारी में 31 रन पर ही 2 झटके लग गए थे। इसके बाद आईं पेरी ने एनाबेल सदरलैंड (129) के साथ चौथे विकेट के लिए 169 गेंदों में 128 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संकट से निकाला। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। पेरी अपनी पारी में 116 गेंदों का सामना किया और 10 चौके के साथ 1 छक्का जड़ते हुए 76 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटीं।

उपलब्धि पेरी तीनों प्रारूप में 1,000 रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज टेस्ट में अपने 1,000 रन पूरे करने के साथ ही पेरी तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में 1,000 रन पूरे करने वाले केवल दूसरी महिला बल्लेबाज बनी हैं। उनके टेस्ट में 1,006, वनडे में 4,504 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,201 रन हो गए हैं। उनसे पहले केवल इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ही यह कारनामा कर पाई हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 1,676, वनडे क्रिकेट में 5,992 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,605 रन दर्ज हैं।

