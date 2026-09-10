एजबेस्टन टेस्ट: सऊद शकील पाकिस्तान की शर्मनाक बल्लेबाजी पर भड़के, कहा- यह बेहद निराशाजनक

शकील ने कहा, "जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच में सुधार होगा, लेकिन शुरुआत में इसमें नमी और हरकत थी। हमें टॉस हाने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। इससे बादलों से घिरे मौसम ने इंग्लैंड को फायदा पहुंचाया।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास एक अच्छी साझेदारी बनाने का मौका था क्योंकि दिन चढ़ने के साथ पिच बेहतर होती गई। नई गेंद से तो इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को भी संघर्ष करना पड़ा, इसलिए नई गेंद को संभलकर खेलना जरूरी था।"