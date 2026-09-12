एजबेस्टन टेस्ट: पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने डेब्यू करते हुए बल्लेबाजी में ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा क्रिकेटर रजाउल्लाह ने एजबेस्टन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया है। 21 साल के इस खिलाड़ी ने सिर्फ 63 गेंदों पर धुआंधार 81 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। इस प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने मैच में अपना संघर्ष जारी रखा है। रजाउल्लाह की पारी की मदद से पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 453 रन बनाए। आइए रजाउल्लाह की पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही रजाउल्लाह की बल्लेबाजी
रजाउल्लाह ने मोहम्मद अब्बास के साथ 121 रन की साझेदारी की, जिसमें अब्बास ने 42 रन बनाए।
एक समय पाकिस्तान का स्कोर 318/8 था। ऐसे में दोनों ने मिलकर टीम को 449 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
इस बीच रजाउल्लाह की आक्रामक बल्लेबाजी दिन का मुख्य आकर्षण रही।
उन्होंने 128.57 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 9 छक्के की मदद से 81 रन बनाए। उनकी पारी का अंत डैन लॉरेंस ने किया।
रिकॉर्ड
डेब्यू टेस्ट की पारी में सर्वाधिक छक्के
क्रिकबज के अनुसार, रजाउल्लाह अब टेस्ट डेब्यू की पारी में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टिम साउथी की बराबरी की।
साउथी ने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और नेपियर के मैदान पर 9 छक्के लगाए थे।
इस सूची में वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 7 छक्के जड़े थे।
अन्य रिकॉर्ड्स
रजाउल्लाह ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
रजाउल्लाह टेस्ट डेब्यू पर नंबर-9 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने।
उनसे पहले 1982 में कराची में श्रीलंका के खिलाफ राशिद खान (59 रन) ने ऐसा किया था।
अब्बास और रजाउल्लाह के बीच 121 रनों की साझेदारी, इंग्लैंड में 9वें या उससे निचले विकेट के लिए पहली शतकीय साझेदारी है।
इससे पहले 2014 में भारत के भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने 10वें विकेट के लिए 111 रनों की साझेदारी की थी।
लेखा-जोखा
पाकिस्तान ने दिया 130 रन का लक्ष्य
एजबेस्टन टेस्ट में पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ 133 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 449 रन बनाते हुए मजबूत बढ़त हासिल की थी।
पहली पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में संघर्ष दिखाया और शान मसूद के 95 रन की पारी की मदद से 449 रन बनाए।
अब इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए 130 रन की जरूरत है।