रजाउल्लाह ने डेब्यू करते हुए लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एजबेस्टन टेस्ट: पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने डेब्यू करते हुए बल्लेबाजी में ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन अंकित पसबोला 09:45 am Sep 12, 202609:45 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा क्रिकेटर रजाउल्लाह ने एजबेस्टन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया है। 21 साल के इस खिलाड़ी ने सिर्फ 63 गेंदों पर धुआंधार 81 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। इस प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने मैच में अपना संघर्ष जारी रखा है। रजाउल्लाह की पारी की मदद से पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 453 रन बनाए। आइए रजाउल्लाह की पारी पर एक नजर डालते हैं।