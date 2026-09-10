हैरी ब्रूक ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

एजबेस्टन टेस्ट: हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 07:27 pm Sep 10, 202607:27 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे एजबेस्टन टेस्ट में अर्धशतक लगाए। इंग्लिश उपकप्तान ब्रूक ने 75 रन की पारी खेली, जबकि लॉरेंस 65 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के अर्धशतक की मदद से इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर अब तक 250+ रन की बढ़त हासिल की। आइए दोनों की पारियों और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।