एजबेस्टन टेस्ट: हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एजबेस्टन टेस्ट: हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे एजबेस्टन टेस्ट में अर्धशतक लगाए। इंग्लिश उपकप्तान ब्रूक ने 75 रन की पारी खेली, जबकि लॉरेंस 65 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के अर्धशतक की मदद से इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर अब तक 250+ रन की बढ़त हासिल की। आइए दोनों की पारियों और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
ब्रूक
ब्रूक ने लगाया अपना 20वां टेस्ट अर्धशतक
ब्रूक ने अपने टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान के 133 रन के जवाब में इंग्लैंड ने जब 29 रन पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब ब्रूक क्रीज पर आए।
उन्होंने एमिलियो गे के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी (104) की। इसके बाद उन्होंने लॉरेंस के साथ 86 रन जोड़े।
अच्छी लय में नजर आ रहे ब्रूक 97 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे किए अपने 1,000 टेस्ट रन
अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ 1,000 टेस्ट रन पूरे किए।
उन्होंने इस टीम के विरुद्ध अब तक 9 टेस्ट की 14 पारियों में 75.42 की औसत के साथ 1,056 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं।
अपने टेस्ट करियर में ब्रूक 53.08 की औसत के साथ 3,610 रन बना चुके हैं। उन्होंने 10 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं।
लॉरेंस
लॉरेंस ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक
इंग्लैंड ने जब 143 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब लॉरेंस क्रीज पर आए।
मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर का 7वां अर्धशतक लगाया।
वह 82 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत इमरान रंधावा ने किया। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 29.58 की औसत के साथ 858 रन बनाए हैं।
उनका सर्वोच्च स्कोर 91 रन है।