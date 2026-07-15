भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के 12 साल के लगातार जीत के क्रम को तोड़ा

एजबेस्टन वनडे: भारत ने इंग्लैंड के 12 साल के लगातार जीत के क्रम को तोड़ा

लेखन भारत शर्मा 01:33 pm Jul 15, 202601:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 6 विकेट से रहा दिया। भारत ने 259 रन का लक्ष्य कप्तान शुभमन गिल (80) की पारी से 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही इस मैदान पर वनडे में इंग्लैंड का 12 साल से चला आ रहा जीत का क्रम भी टूट गया। इंग्लिश टीम को यहां आखिरी हार 2 सितंबर, 2014 को भारत से ही मिली थी।