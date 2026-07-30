वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी के घरेलू क्रिकेट में कैसे हैं आंकड़े?

लेखन आदर्श कुमार 10:18 am Jul 30, 202610:18 am

क्या है खबर?

महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ईस्ट जोन की कप्तानी ईशान किशन करेंगे, जबकि मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं। इतनी कम उम्र में मिली यह जिम्मेदारी वैभव पर चयनकर्ताओं के भरोसे को दिखाती है। ऐसे में आइए घरेलू क्रिकेट में उनके आंकड़े जान लेते हैं।