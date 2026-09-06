तिलक वर्मा ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाने के लिए की टिप्पणी

दलीप ट्रॉफी फाइनल: तिलक वर्मा ने बीच मैदान वैभव सूर्यवंशी पर की टिप्पणी, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 01:14 pm Sep 06, 202601:14 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में रविवार को मैदान पर दिलचस्प वाकया देखने को मिला। साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने ईस्ट जोन के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ अनोखी स्लेजिंग रणनीति अपनाई। उस समय सूर्यवंशी 44 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि, तिलक की रणनीति से उनका ध्यान भटक गया और फिर उसी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। यह मजेदार नोकझोंक स्टंप माइक में भी रिकॉर्ड हो गई है।